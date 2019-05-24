Неймар назвал свою главную черту характера – это не скромность

Звездный форвард ПСЖ Неймар любит похвалу и не гнушается этим для самого себя.

"Считаю себя смелым человеком, которому нравятся новые вызовы.

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Что такое смелость? Это слово прекрасно описывает мою личную и профессиональную жизнь. Оно отождествляется с желанием, смелость помогает преодолевать трудности и препятствия, которые жизнь готовит на твоем пути. Я стараюсь их преодолевать и осознаю, что мне придется столкнуться со многими другими вызовами. Это слово, которое всегда будет сопровождать меня", – цитирует Неймара Mundo Deportivo.

Напомним, бразильского форварда часто обвиняют в симуляциях и неподобающем поведении на поле и за его пределами.

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