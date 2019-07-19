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Неймар назвал игрока, против которого ему было тяжелее всего играть

16:20 139 Читати українською
Неймар назвал игрока, против которого ему было тяжелее всего играть
Неймар / Фото Daily Express

Форвард ПСЖ Неймар признался, что не всех защитников бразилец может легко пройти.

"Лучший игрок, против которого я когда-либо играл? Серхио Рамос. Потому что он замечательный центральный защитник, а кроме того, он умеет забивать. Против него нереально сложно играть", – цитирует Неймара The Mirror.

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Продолжая тему Реала, форвард оценил перспективы своего соотечественника Жуниора Винисиуса в мадридском клубе.

"Винисиус еще очень молод. Впереди у него долгие годы карьеры, которая только набирает обороты. Думаю, что он станет выдающимся футболистом, одним из лучших. Винисиус сможет побороться за "Золотую бутсу", – добавил бразилец.

По информации некоторых СМИ, Реал был заинтересован в услугах Неймара во время текущего трансферного окна.

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Франция Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус Неймар в Барселону Серхио Рамос Серхио Рамос Неймар Неймар Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ
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