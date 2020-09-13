Неймар наступил на соперника, но арбитр наказал пострадавшего – грубое видео
Звездный форвард ПСЖ Неймар не лучшим образом прославился в матче против Марселя.
В третьем туре Лиги 1 ПСЖ принимает Марсель, а Неймар вышел в старте после того, как переболел коронавирусом.
Неймар вернулся к тренировкам после перенесенного коронавируса
Однако бразилец пока отличился на поле только не слишком джентельменскими действиями. В одном из моментов Неймар наступил на ногу сопернику из Марселя, когда тот делал подкат.
Интересно, что после етого звездный форвард сам начал корчиться от боли, хотя в ситуации не было никакого контакта с ним. Более того, Гуйе из команды гостей получил за этот момент желтую карточку.
Еротична пауза: для Мессі стала на коліна, відверті леді інтригують найсокровеннішим – вони обожнюють не тільки футбол