В третьем туре Лиги 1 ПСЖ принимает Марсель, а Неймар вышел в старте после того, как переболел коронавирусом.

Неймар вернулся к тренировкам после перенесенного коронавируса

Однако бразилец пока отличился на поле только не слишком джентельменскими действиями. В одном из моментов Неймар наступил на ногу сопернику из Марселя, когда тот делал подкат.

Интересно, что после етого звездный форвард сам начал корчиться от боли, хотя в ситуации не было никакого контакта с ним. Более того, Гуйе из команды гостей получил за этот момент желтую карточку.

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