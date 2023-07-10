Бразилец рассматривал вариант с возвращением в Испанию, но там в нем не заинтересованы.

Когда окончательно стало ясно, что Месси не перейдет в Барселону, Неймар решил, что это хорошая возможность самому попытаться вернуться. Агенты бразильца вышли на каталонский клуб с предложением, сообщает Mundo Deportivo.

Неймар изменил свою позицию по ПСЖ – ключевым фактором стал новый тренер

Барса отказала по двум причинам. Первая – финансовая нецелесообразность. Вторая – страх испортить атмосферу. Хави поставил в приоритет гармонию в раздевалке. Приход капризного Неймара мог все испортить. К тому же руководство вспомнило о судебных исках бразильца против клуба.

Напомним, Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Тогда он перешел из Барселоны за 222 миллиона евро. В этом сезоне звездный футболист провел всего 29 матчей (18 голов и 17 ассистов), а остальное время пропустил из-за травмы.