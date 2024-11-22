После вручения "Золотого мяча" прошел почти месяц, но страсти до сих пор не утихают.

Родри решил дать совет Винисиусу, которого он несколько неожиданно обошел в голосовании за главную индивидуальную награду мира футбола.

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"Думаю, он умный парень и со временем поймет, что чем больше он будет уделять внимания полю, тем лучше будет выглядеть в глазах других. Как и все, он имеет пространство для совершенствования как на поле, так и за его пределами. Винисиус молодой, я уверен, что люди дадут ему хороший совет, тем более он в Реале. Это клуб с ценностями", – заявил Родри в одном из интервью.

На такие невинные реплики агрессивно отреагировал Неймар, который, очевидно, разочарован из-за поражения земляка Винисиуса. "Теперь стал болтуном", – написал форвард Аль-Хиляля, комментируя заявления Родри.

"Se convirtió en un HABLADOR AHORA".



NEYMAR RESPONDE a las palabras de RODRI sobre VINICIUS y el BALÓN DE ORO. pic.twitter.com/17CkanHjvf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 22, 2024

"Иньеста был первым, кому я ответил": Родри – о "Золотом мяче", скандальной выходке Реала и антипатии от Бензема