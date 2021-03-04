Нападающий ПСЖ Неймар не оставляет надежд сыграть против своего экс-клуба в Лиге чемпионов.

Бразилец частично вернулся к тренировкам в общей группе ПСЖ, сообщает RMC Sport.

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Отмечается, что в клубе убеждены, что бразилец сможет работать в полном объеме со всей командой до конца этой недели, поэтому шансы сыграть против Барселоны достаточно высоки.

К слову, матч против каталонцев запланирован на 10 марта, начало в 22:00. В текущем сезоне Неймар провел 18 матчей за ПСЖ, отметившись 13 голами и 6 ассистов.

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