У звезди ПСЖ и сборной Бразилии Неймара есть шансы сменить клубную прописку уже во время летнего трансферного окна.

31-летний бразилец раздумывает над сменой клуба. К этому его подтолкнули фанатские протесты против него. Также повлиял интерес от нескольких представителей АПЛ, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Le Parisien.

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Неймар не раз заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Англии, где ему нравятся Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Челси. Сейчас в услугах бразильца заинтересованы два последних клуба и еще Ньюкасл.

"Сороки" и манкунианцы борются за Лигу чемпионов, так что это не было бы большим шагом назад. А вот Челси потерял фактические шансы на еврокубки, поэтому футболист вряд ли выберет Стемфорд Бридж. Хотя его агент Пини Захави якобы работает над последним вариантом, сообщает PSG Talk.

Напомним, бразильский вингер перебрался в ПСЖ в 2017 году. В этом сезоне провел всего 29 поединков, а с февраля нового года не играет из-за очередной травмы.

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