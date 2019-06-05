Неймар может пропустить Копа Америка-2019 из-за обвинений в изнасиловании

Вице-президент Бразильской конфедерации футбола Франсиско Новелетта считает, что Неймар может отказаться от выступления на Копа Америка.

"Если бы мне пришлось делать ставку, приедет Неймар на Копа Америка, то я поставил бы на то, что он откажется. Уверен, что он попросит отпуск.

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"Если Неймар сыграет, то не сможет помочь Бразилии добраться до титула. Я знаю прессу, и они будут доставать его. Тем более, что появится еще одно видео, связанное с тем инцидентом.

Ему психологически будет очень трудно сосредоточиться на Копа Америка и общаться с целым батальоном журналистов", – заявил Новелетта в комментарии SBT.

Напомним, девушка подала в полицейский участок Сан-Паулу заявление, в котором обвинила Неймара в изнасиловании. Инцидент якобы произошел в одном из парижских отелей 15 мая.

Турнир длч сборной Бразилии стартует матчем против Боливии 14 июня. Далее "пентакампеоны" встретятся со сборными Венесуэлы (18 июня) и Перу (22 июня).

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