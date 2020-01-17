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Неймар может продлить контракт с ПСЖ – все зависит от Лиги чемпионов

17 января 10:51 141 Читати українською
Неймар может продлить контракт с ПСЖ – все зависит от Лиги чемпионов
Неймар / Фото ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар может еще надолго задержаться в Париже.

Неймар рассматривает вариант продления контракта с ПСЖ. Руководство клуба не скрывает своего желания сохранить звездного бразильца, сообщает ESPN.

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Решающим фактором окончательного решения 27-летнего форварда станет выступление парижан в плей-офф Лиги чемпионов 2019/20. Сам Неймар ранее заявлял, что рассчитывает на победу в турнире. Решение бразилец будет принимать в мае. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел 12 матчей, в которых отметился 11-ю голами и 5-ю ассистами.

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Франция Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов
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