Неймар может остаться в ПСЖ – клуб пошел против системы и предлагает форварду новый контракт

Барселона может потерпеть фиаско в попытках вернуть Неймара. ПСЖ готовит 28-летнему нападающему новое соглашение.

Парижский клуб настроен сохранить Неймара до лета 2025 года. Спортивный директор ПСЖ Леонардо готовит новое соглашение для форварда. Об этом сообщил итальянский журналист Николо Скира в Twitter.

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Напомним, в трансфере Неймара заинтересована Барселона, которая настроена вернуть своего бывшего форварда. Такие планы ПСЖ касательно бразильца могут серьезно повлиять на трансферную политику "блаугранас" ближайшим летом.

Интересно, что в то время, когда все клубы сокращают зарплату игрокам за финансового кризиса, парижане готовы даже увеличить оклад 28-летнего бразильца. Сейчас зарплата Неймара составляет около 36 млн евро ежегодно, а в случае подписания нового контракта вырастет до 38 миллионов.

Контракт нападающего с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2022 года.

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