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Неймар: Мексика много говорила обо мне до матча, а сейчас они едут домой

20:22 46 Читати українською
Неймар: Мексика много говорила обо мне до матча, а сейчас они едут домой
Неймар / Фото: ФИФА

Лучший игрок матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Мексика поделился впечатлениями от поединка.

"Я приехал сюда побеждать. Надеюсь, мне удастся постоянно добавлять. Я знал, что нужно сделать несколько шагов к тому, чтобы вернуться к своему привычному темпу игры. Сейчас чувствую себя намного лучше. Я рад за всю команду и поздравляю всех игроков. Мы всегда добавляем.

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Мексиканцы очень много говорили обо мне к игре. Сейчас они отправляются домой. Не хочу говорить о себе, больше думаю о команде. Коллективные действия гораздо важнее индивидуальных.

Очоа хороший вратарь. Все знают о его качестве. Поздравляю Очоа с отличным матчем.

Я не сдаюсь. Я из Бразилии. Этот гол был забит с помощью желаниґ, которое проявлялось в игре и двигало нас вперед", – цитирует Неймара официальный сайт ФИФА.

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ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Мексика
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