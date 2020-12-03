"Летом Ней сделал все, чтобы Месси переехал в Париж. Неймар рассказывал ему, насколько счастлив в ПСЖ, что у клуба появилась четкая структура с момента его прихода в клуб. Месси сомневался. Он думал об этом.

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Ней хочет снова играть рядом с ним и хочет, чтобы следующим летом Месси перешел в ПСЖ, но это сложный вопрос, потому что все разрывают Лео на части", – цитирует лицо из окружения Неймара RMC Sport.

Напомним, 33-летний нападающий Барсы хотел покинуть клуб летом, но руководство каталонцев не отпустило Лионеля. Накануне Неймар заявил, что мечтает снова поиграть вместе с Месси.

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