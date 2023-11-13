Неймар находит себе разные развлечения во время длительного отсутствия футбола.

Звездный нападающий Аль-Хиляля и сборной Бразилии удивил новым образом.

Неймар получил сенсационный приговор от Аль-Хиляля – саудовцы исключили бразильца из состава

Неймар отказался от своих привычных ярких причесок и полностью побрил голову. Увидеть 31-летнего форварда таким на поле вряд ли получится. Ней только начинает реабилитацию от травмы колена, которая оставила его без футбола ориентировочно на 10 месяцев.

Напомним, прошлым летом бразилец перешел из ПСЖ в Аль-Хиляль за 90 млн евро, но в составе саудовского клуба провел всего 5 поединков.

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