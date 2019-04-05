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Неймар: Я очень скучаю по временам в Барселоне

06:00 118 Читати українською
Неймар: Я очень скучаю по временам в Барселоне
Неймар в Барселоне / Соцсети

Нападающий ПСЖ Неймар вспомнил сезон 2014/2015, когда он играл в Барселоне.

"Мы провели отличный сезон в 2015 году. Мы были очень хорошей командой. Как на поле, так и за его пределами. Наши отношения были особенными. Я очень скучаю по тем временам", – сказал Неймар в комментарии Otro.

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Напомним, Неймар перешел в Барселону из Сантоса в 2013-м году. В составе каталонцев бразильский нападающий одержал 10 трофеев, среди которых и Лига чемпионов.

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В 2017 году Неймар решил перебраться в ПСЖ, где уже стал обладателем 5 национальных трофеев.

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Испания Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ
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