Неймар избежал наказания по делу об изнасиловании

Форвард ПСЖ Неймар сумел выйти "сухим из воды".

Бразильские стражи порядка приняли решение не выдвигать Неймару обвинений по делу о вероятном изнасиловании, сообщает UOL Esporte.

Роналду подозревается в изнасиловании: прокуратура подвела итоги дела

Полиция не получила достаточно доказательств причастности Неймара к правонарушению, а обвинения предполагаемой жертвы звучали противоречиво и неубедительно.

Напомним, бразильская модель Нажила Триндаде обвинила Неймара в изнасиловании, которое он, по ее словам, совершил 15 мая в парижском отеле. Сам форвард ПСЖ заявил, что интимные отношения происходили по обоюдному согласию.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону