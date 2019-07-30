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Неймар избежал наказания по делу об изнасиловании

11:19 35 Читати українською
Неймар избежал наказания по делу об изнасиловании
Неймар – порядочный человек / Фото из открытых источников

Форвард ПСЖ Неймар сумел выйти "сухим из воды".

Бразильские стражи порядка приняли решение не выдвигать Неймару обвинений по делу о вероятном изнасиловании, сообщает UOL Esporte.

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Полиция не получила достаточно доказательств причастности Неймара к правонарушению, а обвинения предполагаемой жертвы звучали противоречиво и неубедительно.

Напомним, бразильская модель Нажила Триндаде обвинила Неймара в изнасиловании, которое он, по ее словам, совершил 15 мая в парижском отеле. Сам форвард ПСЖ заявил, что интимные отношения происходили по обоюдному согласию.

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