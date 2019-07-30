Неймар избежал наказания по делу об изнасиловании

Мир — 09:52 184
-
Від Неймара та Грізманна до Модріча і Кости: топ-8 гравців, які бойкотували передсезонну підготовку заради трансферу
-
Твіттеріада. Борячук заговорив – жорсткий напис відправили Зінченку і Седан, а легенда Шахтаря змінився до невпізнанняОвертайм — 29 июль 1208
-
Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезонИспания — 29 июль 921
-
"Луческу – хитрий жук. Сильний тренер, але як людина – пі-і-і-і-і": екс-наставник Шахтаря – між ангелом і демономОвертайм — 29 июль 1046
-
"Гармаш = Ди Канио": реакция соцсетей на триумф Динамо в матче за Суперкубок Украины-2019Суперкубок Украины — 29 июль 1279