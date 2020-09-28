Нападающий ПСЖ Неймар в очередной раз продемонстрировал свои безумные технические умения.

На этот раз бразилец пристыдил футболистов Реймса, с которым ПСЖ встречался в рамках 5-го тура Лиги 1. Парижане одержали победу (2:0) благодаря дублю Мауро Икарди.

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Неймар же запомнился очередным фантастическим финтом. Правда, соперники были не очень поражены такой дерзостью, наградив форварда ударом в лицо.

Добавим, что 28-летний нападающий в этом сезоне сыграл за ПСЖ в двух матчах. Неймар не отличался результативными действиями, зато успел получить красную карточку во время поединка с Марселем.

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