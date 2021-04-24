На тренировках ПСЖ не только звездные Неймар и Килиан Мбаппе могут исполнить что-то фантастическое.

Полузащитник парижан Леандро Паредес продемонстрировал, что обладает очень высоким уровнем мастерства, забив фантастический гол на тренировке.

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Паредес исполнил удар рабоной с нулевого угла (более 10 метров за линией ворот) и попал в цель. До этого были не готовы даже операторы, которые снимали тренировку, поэтому не удалось снять блестящий гол "одним кадром".

Добавим, что в нынешнем сезоне чемпионата Франции Паредес провел в составе ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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