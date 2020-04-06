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Неймар и Мбаппе не покинут ПСЖ – коронавирус и УЕФА существенно помогли парижанам

10:19 11 Читати українською
Неймар и Мбаппе не покинут ПСЖ – коронавирус и УЕФА существенно помогли парижанам
Неймар и Мбаппе / ФК ПСЖ

Пандемия COVID-19 существенно посодействовала ПСЖ, который значительно повысил шансы сохранить своих главных звезд.

ПСЖ убежден, что клуб сможет сохранить как Неймара, так и Килиана Мбаппе минимум на сезон 2020/21. Из-за вспышки COVID-19 текущий сезон может быть завершен только осенью, поэтому руководство парижан, которое настроено побороться за победу в Лиге чемпионов, не собирается отпускать своих лидеров.

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Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи не рассматривает варианта с продажей Килиана Мбаппе, а нововведения от УЕФА позволит клубу сохранить еще и Неймара, поскольку из-за пандемии коронавируса клубы этим летом освобождены от представления отчетности по соблюдению требований финансового фэйр-плей, сообщает L'Equipe.

Что касается бразильца, то сейчас Неймар не ведет никаких переговоров с Барселоной, которая заинтересована в возвращении своей бывшей звезды. По окончании сезона Ней имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке, заплатив 180 млн евро. Именно эти деньги должен выложить клуб, который захочет подписать бразильца. После кризиса, вызванного пандемией, такая сумма будет практически неподъемной.

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Теги
коронавирус Трансферы Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Финансовый fair-play Нассер Аль-Хелаифи Неймар в Барселону Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция Главное
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