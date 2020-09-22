Дисциплинарные последствия матча 3 тура Лиги 1 между ПСЖ и Марселем могут оказаться значительно жестче, чем ожидалось.

Дисциплинарный комитет проведет дополнительное рассмотрение дел Неймара и Альваро Гонсалеса, информирует L'Équipe.

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Форвард ПСЖ уже отбыл два матча дисквалфикации за удар соперника, но сегодня бразильца заподозрили в расистских оскорблениях в адрес Хироки Сакаи. Если обвинения подтвердятся, то Неймар рискует получить новую дисквалификацию на 8-10 матчей.

Такое же наказание грозит защитнику Марселя Альваро Гонсалесу, который и провоцировал бразильца в скандальном поединке. В случае самого жесткого вердикта оба не сыграют в чемпионате Франции до конца 2020 года.

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