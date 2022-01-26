Нападающий ПСЖ летом 2019 года стремился перейти в каталонский клуб, но не смог договориться с парижанами.

Об этом форвард сборной Бразилии заявил в документальном фильме "Неймар:идеальный хаос", который можно посмотреть на Netflix.

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"Когда я решил, что хочу покинуть ПСЖ, это было не из-за клуба и не из-за болельщиков. Я так решил, потому что лучше чувствовал себя в другом месте. Хотя я не хотел оставаться в Париже, но продолжал тренироваться, потому что если бы ПСЖ проиграл, все бы набросились на меня", – передает слова Неймара Mundo Deportivo.

По словам отца форварда, он вел переговоры о возвращении в Барселону. "Он хотел покинуть ПСЖ и снова играть в Испании. Я не хотел этого, но на кого я работаю? Мы пытались разойтись с ПСЖ полюбовно, но не получилось", – сказал Неймар-старший.

В текущем сезоне 29-летний бразилец сыграл 14 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Его трансфер из Барселоны в ПСЖ за 222 млн евро в 2017 году до сих пор остается рекордным в истории футбола.

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