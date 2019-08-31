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Неймар хотел доплатить космическую сумму из собственного кармана ради возвращения в Барселону – ПСЖ остался неумолимым

31 августа 23:57 62 Читати українською
Неймар хотел доплатить космическую сумму из собственного кармана ради возвращения в Барселону – ПСЖ остался неумолимым
Неймар / Getty Images

Бразильский нападающий не оставляет надежд сменить клуб в летнее трансферное окно.

Неймар сам вмешался в переговоры между Барселоной и ПСЖ, информирует Sport.es.

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Руководство чемпионов Франции отклонило очередное предложение каталонцев – 130 млн евро и Дембеле, Тодибо и Ракитич. Тогда звездный бразилец предложил доплатить еще 20 млн (более половины его зарплаты) со своего кармана, чтобы уговорить парижан отпустить его. Однако даже такой отчаянный шаг форварда не повлиял на итог переговоров – отказ ПСЖ.

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Напомним, Неймар не попал в заявку французского гранда ни на один из матчей в сезоне 2019/20.

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