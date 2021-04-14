Руководство Барселоны готово отдать за форварда французского ПСЖ Неймара от 70 до 80 млн евро, сообщает Catalunya Ràdio.

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Отмечается, что бразилец в одностороннем порядке прекратил переговоры по контракту с парижанами, поскольку после подписания нового соглашения его шансы на возвращение в лагерь "блаугранас" станут минимальными. Не исключается, что в сделку может быть включен кто-то из футболистов Барселоны.

Возвращение Неймара практически исключает возможность трансфера нападающего Боруссии Д Эрлинга Холанда. В пользу перехода форварда ПСЖ – и желание Месси снова встретиться с бразильцем. Бывшие товарищи по команде также выступают за его возвращение.

Напомним, за Барселону Неймар выступал с 2013 по 2017 годы, откуда за 222 млн евро перешел в ПСЖ. Его контракт с парижанами заканчивается 30 июня 2022 года. В текущем сезоне бразилец сыграл в футболке французского клуба 22 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

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