"Неймар хочет вернуться в Барселону", – экс-партнер бразильца по команде

Защитник Брайтона Мартин Монтойя, который выступал за Барселону с Неймаром в период с 2013 по 2016 годы, рассказал, что форвард бразилец хочет снова играть в составе "благуранас".

«Возвращение Неймара в Браселону? Я не знаю, это будет сложно сделать. ПСЖ - отличная команда, и я не думаю, что они позволят ему легко уйти. Париж заплатил за него большую сумму, и я не уверен, что Барселона готова заплатить столько же ,

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Думаю, Неймар хочет вернуться, потому что ему было очень кофортно в течение трех лет, когда он был в клубе. У него было замечательная взаимосвязь с Луисом Суаресом и Месси, но вернуться к Барсы будет очень сложно бразильцу ", - цитирует Монтою Цель.

Напомним, Неймар перешел из Барселоны в ПСЖ летом 2017 за рекордные 222 млн евро. В нынешнем сезоне он провел за парижский клуб 13 матчей во всех турнирах, стал автором 11 забитых мячей, а также отдал шесть результативных передач.