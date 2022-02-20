"Пока сборная Бразилии отдалилась от болельщиков. Не знаю, как это произошло, но о наших играх сейчас говорят мало.

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Грустно быть частью поколения сборной Бразилии, которое не чувствует своей значимости, когда играет", - цитирует Неймара Goal.

Звездный нападающий защищает цвета национальной команды с 2010 года, за это время Неймар провел 116 матчей и отличился 70-ю голами. Напомним, сборная Бразилии квалифицировалась на финальную часть ЧМ-2022 в Катаре.

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