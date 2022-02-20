Неймар: Грустно быть частью поколения сборной Бразилии, которое не чувствует своей значимости
10:11 - Читати українською
Бразильский форвард ПСЖ Неймар имеет претензии к болельщикам "Селесао".
"Пока сборная Бразилии отдалилась от болельщиков. Не знаю, как это произошло, но о наших играх сейчас говорят мало.
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Грустно быть частью поколения сборной Бразилии, которое не чувствует своей значимости, когда играет", - цитирует Неймара Goal.
Звездный нападающий защищает цвета национальной команды с 2010 года, за это время Неймар провел 116 матчей и отличился 70-ю голами. Напомним, сборная Бразилии квалифицировалась на финальную часть ЧМ-2022 в Катаре.
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