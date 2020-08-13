Неймар громко ворвался на интервью героя матча против Аталанты – видео эмоций бразильца

Нападающий ПСЖ Неймар не сдерживал радости после драматичной победы над Аталантой (2:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Бразилец решил сорвать послематчевое интервью Эрика-Максима Шупо-Мотинга – камерунец забил победный мяч в ворота бергамасков.

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Неймар с криками выскочил на спину герою встречи, который как раз давал комментарий журналистам. Шупо-Мотинг не обиделся на такую выходку одноклубника и спокойно продолжил разговор с представителями прессы.

Напомним, на стадии полуфинала ПСЖ сыграет с победителем пары РБ Лейпциг – Атлетико.

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