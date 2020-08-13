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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АТАЛАНТА - ПСЖ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТИКО ДИНАМО КИЕВ

Неймар громко ворвался на интервью героя матча против Аталанты – видео эмоций бразильца

06:00 - Читати українською
Неймар громко ворвался на интервью героя матча против Аталанты – видео эмоций бразильца
Шупо-Мотинг и Неймар / Твиттер УЕФА

Нападающий ПСЖ Неймар не сдерживал радости после драматичной победы над Аталантой (2:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

27’ Марио Пашалич
 
Маркиньос 90’
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 90+3’
27’ Марио Пашалич
90’ Маркиньос
90+3’ Эрик-Максим Шупо-Мотинг

Бразилец решил сорвать послематчевое интервью Эрика-Максима Шупо-Мотинга – камерунец забил победный мяч в ворота бергамасков.

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Неймар с криками выскочил на спину герою встречи, который как раз давал комментарий журналистам. Шупо-Мотинг не обиделся на такую выходку одноклубника и спокойно продолжил разговор с представителями прессы.

Напомним, на стадии полуфинала ПСЖ сыграет с победителем пары РБ Лейпциг – Атлетико.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Аталанта - ПСЖ Лига чемпионов Неймар Видеоновости Эрик-Максим Эрик-Максим Шупо-Мотинг
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