Неймар готов сыграть за ПСЖ впервые за 4 месяца – фанаты готовят бунт, клуб настроен радикально

Неймар продолжает оставаться одним из главных героев французской прессы даже после закрытия трансферного окна.

Неймар готов сыграть за ПСЖ впервые с 11 мая. В субботу, 14 сентября, парижане примут Страсбур в рамках 5-го тура чемпионата Франции.

Отец Неймара сообщил, что переговоры между Барселоной и ПСЖ не завершились

27-летний бразилец, который вернулся в Париж после матча национальной сборной против Перу, может выйти на поле Парк де Пренс. Ожидается, что фанаты ПСЖ готовят Неймару "теплый" прием – как свист и нелицеприятные выкрики, так и персональные баннеры. Болельщики не могут простить форварду заявления отца, который недавно заявил, что единственным местом, где его сын был счастливым, является Барселона, информирует Le Parisien.

ПСЖ настроен погасить конфликт всеми возможными способами. Сообщается, что клуб готов даже штрафовать радикально настроенных фанатов, если те будут вести себя слишком агрессивно, отмечает L'Equipe.

Напомним, летом сага с потенциальным возвращением Неймара в Испанию была одной из главных тем, однако в итоге форвард остался в Париже.

ПСЖ провел замечательную трансферную кампанию, но из-за Неймара и Икарди рискует утонуть в скандалах