Десятка сборной Бразилии предполагает, что может завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира в Катаре.

"Думаю, ЧМ-2022 будет последним для меня. Мне так кажется, потому что я не знаю, хватит ли у меня силы духа продолжать заниматься футболом. Поэтому я сделаю все, чтобы хорошо выступить и выиграть вместе со своей сборной, осуществив самую мечту детства. Надеюсь, у нас все получится", – рассказал Неймар в эфире DAZN.

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29-летний нападающий уже играл на двух чемпионатах мира. В 2014-м бразильцы на домашнем Мундиале финишировали 4-ми, а через 4 года остановились в четвертьфинале. В текущем отборе на ЧМ-2022 "селесао" уверенно возглавляют турнирную таблицу южноамериканской квалификации, опережая Аргентину на 8 баллов.

В составе сборной Бразилии Неймар сыграл 113 матчей и забил 69 голов. Наивысшее достижение – победа в Кубке Конфедераций-2013 и золото Олимпиады в 2016 году.

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