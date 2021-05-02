Бразильский форвард ПСЖ Неймар верит в успех своей команды в ответном матче против Манчестер Сити.

"Первый матч с Манчестер Сити был очень тяжелым, но мы обязаны верить в себя независимо от того, что говорит статистика. Каждый парижанин должен верить в нас.

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Я буду на передовой и вступлю в бой за свою команду. Сделаю все возможное, чтобы мы могли пройти дальше, даже если мне придется умереть на поле", – цитирует Неймара официальный сайт ПСЖ.

Напомним, первый поединок между ПСЖ и Манчестер Сити завершился победой "горожан" со счетом 2:1. Ответный матч состоится во вторник, 4 мая, в Манчестере в 22:00.

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