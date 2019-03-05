Неймар головой покорял баскетбольный тренажер – видео дня

Пока Неймар находится вне футбола, бразилец осваивает новые виды спорта.

Неймар не выходил на футбольное поле уже около 1,5 месяца из-за травмы пятой плюсневой кости, но нападающий ПСЖ старается поддерживать форму любыми другими способами.

Неймар признался, что не любит просматривать футбол по телевидению, а отдает предпочтение другому спорту

В сети появилось видео, на котором 27-летний бразилец головой закидывает баскетбольные мячи. Стоит отметить, что игрок далеко не опозорился в новом образе.

Напомним, врачи пророчат возвращение Неймара на футбольное поле в начале апреля.

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