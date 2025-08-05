В матче против Жувентуде форвард Сантоса Неймар оформил дубль и помог своей команде победить 3:1. Первый гол он забил после рикошета с близкого расстояния, а второй – реализовал пенальти.

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Игру лично посетили исполнительный координатор сборной Бразилии Родриго Каетано, технический менеджер Хуан и тренер по физподготовке Кристиано Нуньес – именно они оценивают форму игроков перед решением Карло Анчелотти относительно заявки на чемпионат мира.

После матча Неймар дал прямой ответ журналистам GOAL относительно своих шансов вернуться в сборную: "Все знают мой стиль футбола. Я доступен, несмотря на все. Я – спортсмен, чувствую себя хорошо, поэтому все зависит только от Анчелотти".

На счету Неймара 79 голов в 128 матчах за национальную сборную. Последний раз он надевал футболку "селесао" в октябре 2023 года – именно тогда, в матче с Уругваем, он получил серьезное повреждение связок колена, что выбило его из игры на целый год.

TEVE SHOW DO NEYMAR NO MORUMBIS!! ? Dois gols, muitas chances criadas e mais uma bela partida do camisa 10 do Santos!! #FutebolBrasileiro #BrasileirãoBetano pic.twitter.com/IMYbBR1iRi — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) August 5, 2025

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