Неймар феерит за Сантос – сделал дубль на глазах представителей Анчелотти (ВИДЕО)
Звездный нападающий Сантоса Неймар принес победу команде в матче с Жувентуде.
В матче против Жувентуде форвард Сантоса Неймар оформил дубль и помог своей команде победить 3:1. Первый гол он забил после рикошета с близкого расстояния, а второй – реализовал пенальти.
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Игру лично посетили исполнительный координатор сборной Бразилии Родриго Каетано, технический менеджер Хуан и тренер по физподготовке Кристиано Нуньес – именно они оценивают форму игроков перед решением Карло Анчелотти относительно заявки на чемпионат мира.
После матча Неймар дал прямой ответ журналистам GOAL относительно своих шансов вернуться в сборную: "Все знают мой стиль футбола. Я доступен, несмотря на все. Я – спортсмен, чувствую себя хорошо, поэтому все зависит только от Анчелотти".
На счету Неймара 79 голов в 128 матчах за национальную сборную. Последний раз он надевал футболку "селесао" в октябре 2023 года – именно тогда, в матче с Уругваем, он получил серьезное повреждение связок колена, что выбило его из игры на целый год.
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