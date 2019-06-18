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"Неймар есть только один", – Родриго прокомментировал сравнения со скандальным соотечественником

20:15 41 Читати українською
"Неймар есть только один", – Родриго прокомментировал сравнения со скандальным соотечественником
Родриго Силва де Гоис / твиттер Реала

Нападающий Родриго Силва де Гоис дал первое интервью в статусе игрока мадридского Реала.

"Есть только один Неймар, а я хочу быть Родриго из Реала. Неймар – отличный игрок, но выступает в другом клубе, поэтому много говорить о нем я не могу.

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Я скоростной нападающий, любящий забивать голы и контролировать мяч. Многие бразильцы имеют такие же характеристики. Я отождествляю себя с такими игроками, как Робинью и Неймар. Когда я был меньше, моими идолами были Роналдо и Роберто Карлос.

В Реале всегда будет оказываться большое давление на тебя, потому что ты играешь в самом великом клубе мира. Переход в Реал – это мечта. Мечта любого ребенка. Все, кто знает меня с детства, подтвердят, что я всегда болел за Реал. Всегда говорил, что хочу играть в Реале, поэтому договорились о контракте за 20 минут", – приводит слова Родриго Marca.

Отметим, что 18-летний бразилец перебрался на Сантьяго Бернабеу из Сантоса за 45 млн евро. Пока неизвестно, где Родриго проведет следующий сезон – в основной команде или в Кастильи.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Реал Мадрид Родриго Силва де Гоис Родриго Силва де Гоис
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