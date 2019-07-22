"Неймар должен перейти в Барселону – на благо бразильского футбола", – Филипе Луис

Защитник Атлетико и сборной Бразилии Филипе Луис выразил оригинальную мысль относительно потенциального возвращения форварда ПСЖ Неймара в Барселону.

"Я хочу, чтобы Неймар завершил карьеру в Барселоне. Там он будет счастлив. Я хочу, чтобы он получал удовольствие и играл рядом с Месси.

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Ради блага бразильского футбола я надеюсь, что Неймар перейдет в Барселону, однако это не так легко осуществить", – цитирует Луиса AS.

Напомним, Неймар заявил руководству ПСЖ о своем желании покинуть парижан. В СМИ основными претендентами на бразильца называют Барселону и Реал. Сам 27-летний форвард хочет перейти именно в каталонский клуб, цвета которого он защищал в 2013-2017 годах.

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