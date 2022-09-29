Конфликт между звездами окончательно не разрешен, но они договорились не выводить его на публику, утверждает Foot Mercato.

"Мбаппе? Не могу говорить о тех, с кем не имел человеческих отношений": друг Месси подтвердил разделение ПСЖ на группы

Неймар до сих пор считает поведение Мбаппе слишком эгоистическим и высокомерным. Ситуация усугубилась после нового контракта, который дал чемпиону мира серьезные полномочия в клубе. Впрочем, игроки едины в желании принести ПСЖ титулы, в частности первую победу в ЛЧ. Бразилец и француз не хотят, чтобы внешние факторы оказывали негативное влияние на команду. Звезды отмалчиваются или ограничиваются общими фразами на вопросы СМИ об их отношениях.

Добавим, что такой подход действительно дает хорошие результаты. ПСЖ идет лидером чемпионата Франции, а группу ЛЧ начал с двух побед.

Мбаппе против Неймара – влиятельный советник ПСЖ озвучил свою версию конфликта, из-за которого "выгоняли" бразильца