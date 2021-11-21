Звезда парижан Неймар привлек внимание европейской прессы реакцией на вынужденную замену в поединке 14-го тура Лиги 1 между ПСЖ и Нантом (3:1).

На 65-й минуте противостояния на Парк де Пренс Кейлор Навас получил удаление за опасную игру против соперника. Маурисио Почеттино был вынужден выпускать другого кипера – Серхио Рико.

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"Жертвой" перемен от наставника ПСЖ стал Неймар. Покидая поле, бразильский форвард заметно был недоволен и почти не реагировал на Почеттино, когда тот хотел пожать ему руку. Кадры быстро разлетелись соцсетями, а парижане одержали победу со счетом 3:1.

В текущем сезоне 29-летний бразилец провел 12 поединков во всех турнирах, отличившись тремя голами и тремя результативными передачами. Уже в среду, 24 ноября, Неймар и Ко будут играть с Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

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