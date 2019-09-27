Неймар был готов простить долг Барселоне в обмен на трансфер из ПСЖ

Сага со звездным нападающим французского ПСЖ продолжается – в Барселоне состоялся суд относительно финансовой компенсации Неймару.

Сегодня в столице Каталонии состоялось судебное заседание по решению финансовых споров с "блаугранас". Напомним, Неймар судится с Барселоной из-за невыплаченной второй части подписного бонуса.

Неймар вернулся в Барселону – бразилец судится с бывшим клубом из-за невыплаты бонусов

В 2016 году "сине-гранатовые" продлили контракт с бразильцем и в качестве подписного бонуса выплатили ему 20 млн евро. Летом 2017 года каталонцы должны были уплатить Неймару вторую часть бонуса в размере 43,6 млн евро. Но поскольку бразилец летом перешел в ПСЖ, испанцы остаток суммы так ему и не выплатили.

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Неймар готов был не подавать в суд на Барселону и пойти на мировое соглашение, если бы каталонцы смогли вернуть его в свой состав прошлым летом, сообщает AS. Однако этого не произошло. Накануне судебного разбирательства Неймар прибыл в Барселону для решения финансовых споров с "блаугранас", однако не успел дать показания. И пока его адвокаты и представители Барселоны спорили, он вернулся в столицу Франции.

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В конце концов, судья предоставил сторонам время до 21 октября, чтобы они смогли решить конфликт без вмешательства суда или представили больше аргументов и подтверждающих документов в деле.

Напомним, летом Неймар был близок к возвращению в Барселону, однако клуб не смог договориться с ПСЖ.

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