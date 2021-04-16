Бразильский форвард ПСЖ Неймар готов остаться в Париже, даже если будет зарабатывать меньше.

ПСЖ согласовал с Неймаром новый контракт до 2026-го с опцией продления еще на один год, сообщает журналист Николо Скира. Футболист будет получать 30 млн евро в год. Официально о подписании объявят в ближайшие дни.

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Таким образом, 29-летний бразилец согласился на солидное сокращение зарплаты. По действующему контракту (действует до конца июня 2022) он зарабатывает 38 млн евро за сезон. Новое соглашение предусматривает меньшие выплаты, чем у Криштиану Роналду, которому Ювентус платит 31 млн в год.

Напомним, Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В сезоне 2020/21 бразилец провел 22 матча за парижан, в его активе 13 голов и 8 результативных передач.

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