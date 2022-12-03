Главная звезда сборной Бразилии практически залечил травму и может сыграть в 1/8 финала.

Нападающий травмировался еще в первом туре в поединке против Сербии. Бразилия без помощи Неймара вышла в плей-офф и в 1/8 финала сыграет против Южной Кореи.

Курьез дня на ЧМ-2022: двойника Неймара спутали с форвардом сборной Бразилии – впечатлились даже футболисты

Ожидается, что "десятка" бразильцев поможет команде в этом матче. Ней в субботу провел первую тренировку с командой, участвуя даже в контактных упражнениях (правда, только в их части). Форвард практически залечил травму и попадет в заявку, сообщает L'Equipe.

Не исключено, что 30-летний Неймар окажется даже в стартовом составе, но не факт, что Тите рискнет здоровьем лидера команды, которая уже потеряла Теллеса и Жезуса из-за травм. Скорее всего, нападающий ПСЖ начнет в запасе.

Матч Бразилия – Южная Корея состоится в понедельник, 5 декабря. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

Все с потерями, сенсация из Африки, крах фаворитов – итоги группового этапа и расписание 1/8 финала ЧМ-2022