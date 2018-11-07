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Неймар: Арбитр проявил неуважение ко мне, поэтому я потерял самоконтроль и сказал ему несколько слов

09:30 61 Читати українською
Неймар: Арбитр проявил неуважение ко мне, поэтому я потерял самоконтроль и сказал ему несколько слов
Неймар не подбирал слов в общении с арбитром / Фото Reuters

Форвард ПСЖ Неймар рассказал о конфликте с рефери во время матча Лиги чемпионов против Наполи (1:1).

"То, что рефери сказал мне, было проявлением неуважения, поэтому я немного потерял самоконтроль. Я согласен, что судья такой же человек, как и все остальные, поэтому может ошибаться. Меня не волнуют эти ошибки, пусть даже он не назначил очевидный пенальти. что по-настоящему разозлило, это его отношение к игрокам. Отсутствие какого-либо уважения.

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Именно поэтому я потерял контроль над собой. Я сказал ему несколько слов, он не имеет права говорить то, что сказал мне. Он должен уважительно относиться к футболистам, а не считать, что он выше всех остальных, потому что у него есть свисток и карточки.

Я осуждаю его. Надеюсь, в связи с этим будут приняты какие-то действия. Не только по его ошибкам, но и за такое отношение ко мне", – цитирует Неймара UOL.

Словесная перепалка между Неймаром и опытным судьей Кюйперсом произошла на 90+1 минуте, за что бразилец получил желтую карточку.

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Наполи - Пари Сен-Жермен: Вторник 06 ноября 2018

Наполи
Матч окончен
1 : 1
Пари Сен-Жермен
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Лига чемпионов Наполи - Пари Сен-Жермен Неймар Неймар Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Бьорн Кюйперс Бйорн Кюйперс
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