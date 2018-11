Неймар – только третий футболист сборной Бразилии, который забил 60 голов за национальную команду

Нападающий сборной Бразилии Неймар занимает 3 место в рейтинге бомбардиров национальной команды.

Игрок ПСЖ отличился голом за сборную Бразилии в товарищеском матче против Уругвая. 26-летний нападающий забил на 76-ой минуте и добыл победу для своей команды.

Бразилия благодаря голу Неймара обыграла Уругвай

Этот гол стал для Неймара 60-м в футболке национальной команды. Форвард стал лишь третьим игроком в истории сборной Бразилии, которому покорилась эта отметка. Для этого ему понадобилось 92 матча.

Выше Неймара в рейтинге бомбардиров находятся Роналдо и Пеле. Первый забил 62 гола в 98 матчах, второй – 77 мячей в 92 играх, сообщает ESPN.

