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Неймар – только третий футболист сборной Бразилии, который забил 60 голов за национальную команду

18:08 8 Читати українською
Неймар – только третий футболист сборной Бразилии, который забил 60 голов за национальную команду
Неймар / Соцсети

Нападающий сборной Бразилии Неймар занимает 3 место в рейтинге бомбардиров национальной команды.

Игрок ПСЖ отличился голом за сборную Бразилии в товарищеском матче против Уругвая. 26-летний нападающий забил на 76-ой минуте и добыл победу для своей команды.

Бразилия благодаря голу Неймара обыграла Уругвай

Этот гол стал для Неймара 60-м в футболке национальной команды. Форвард стал лишь третьим игроком в истории сборной Бразилии, которому покорилась эта отметка. Для этого ему понадобилось 92 матча.

"Мне не было бы больно видеть Неймара в Реале", – Иньеста оценил вероятность перехода бразильца в мадридский клуб

Выше Неймара в рейтинге бомбардиров находятся Роналдо и Пеле. Первый забил 62 гола в 98 матчах, второй – 77 мячей в 92 играх, сообщает ESPN.

Товарищеские матчи

Уругвай - Бразилия: Пятница 16 ноября 2018

Уругвай
Матч окончен
0 : 1
Бразилия
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Мир Неймар Неймар Бразилия Бразилия Уругвай - Бразилия
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