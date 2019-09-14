Неймар – о своем возвращении в состав ПСЖ: Все знали, что я хотел уйти

Форвард ПСЖ Неймар дал откровенный комментарий после матча 5-го тура Лиги 1 против Страсбура (1:0).

"Все знали, что я хотел уйти. Я говорил и повторял это. Не хочу углубляться в детали.

Неймар фантастическим голом ответил на оскорбления фанатов и принес победу ПСЖ в матче со Страсбуром

Я перевернул эту страницу. Я игрок ПСЖ и теперь буду оставлять все свои силы на поле за эту команду", – цитирует Неймара GFFN.

Стоит отметить, что именно гол бразильца на 90+2 минуте принес победу парижанам. Это был первый поединок 27-летнего форварда в нынешнем сезоне Лиги 1.

В течение матча фанаты ПСЖ освистывали Неймара, пели оскорбительные песни о нем и его семье.

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