Уже в компенсированное время отчетного матча на поле произошла драка. Арбитр показал красные карточки сразу пяти футболистов, в том числе и Неймару, который ударил защитника Марселя Альваро Гонсалеса.

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Главный рефери сначала не заметил этот эпизод, но ассистенты VAR не оставили инцидент без внимания. Когда Неймар шел с поля, он пожаловался на поведение Гонсалеса резервному арбитру, а также прокричал в камеру на боковой линии, что ударил испанца, потому что тот – расист.

Уже после игры Ней в своем твиттере прокомментировал свое поведение: "Жалею только об одном, что не ударил эту сволочь в лицо. VAR легко разглядел мою "агрессию". А теперь я очень хотел бы посмотреть повтор момента, где меня называют обезьяной и сукиным сыном".

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