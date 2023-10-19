"Это очень грустный момент, худший в моей жизни. Я знаю, что я сильный, но на этот раз моя семья и друзья понадобятся мне больше, чем когда-либо прежде. Спасибо за все сообщения поддержки и любви.

Неймар порвал "кресты" и готовится к операции

Это нелегко пережить все эти травмы и операции. Представьте, что вы проходите через все это снова только через 4 месяца после восстановления. Я слишком сильно верю… Отдаю силу в руки Божии, чтобы Он мог обновить мои", – написал Неймар в своем Twitter.

Напомним, бразилец получил повреждение коленного сустава в матче за свою сборную. Травма оказалась очень сложной. Неймару сделают операцию, после чего начнется реабилитация, которая может затянуться примерно на год.

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