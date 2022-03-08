"Это будет нелегко. У Реала много качественных игроков. Для меня Каземиро – лучший на своей позиции. Мадрид будет скучать по нему, но нам безразлично, мы должны играть и побеждать. Они привыкли играть с Каземиро, для нас лучше, чтобы он не играл.

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С Мбаппе все хорошо. Для меня и для Месси это особенный матч из-за нашего пребывания в Барселоне. Для Серхио Рамоса – тоже. Игра против Реала в Лиге чемпионов особенная и мотивирует еще больше. Я очень счастлив, хочу войти в историю и вывести ПСЖ туда, где он заслуживает быть", – цитирует Неймара AS.

Напомним, первый матч этого противостояния в столице Франции завершился минимальной победой ПСЖ благодаря голу Мбаппе. Неймар в том поединке сыграл всего 20 минут, ведь не успел набрать оптимальную форму после травмы.

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