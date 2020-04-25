"Неймар – это не лидер": экс-игрок сборной Бразилии назвал слабые стороны звезды ПСЖ

Защитник Лиона Рафаэль убежден, что нападающий ПСЖ Неймар может приносить сборной Бразилии гораздо больше пользы.

"Сборной Бразилии Неймар нужен, это факт. Но ему нужно много улучшать в себе за пределами поля. Это важно для футболиста. Ему нужно стать лучше за пределами поля, чтобы выходить на игру и делать все возможное. Надеюсь, ему это удастся. И тогда у нас будет хороший шанс на победу на чемпионате мира.

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Неймар – это не лидер. Если он сосредоточен, сконцентрирован, то может быть лучшим игроком в мире. Футбол – это приоритет в жизни игрока. Вокруг Неймара же столько всего... Он может думать, что ему не нужно делать какие-то вещи, чтобы хорошо играть. А на самом деле нужно.

Я играл с ним и знаю, что он не очень прислушивается к тому, что ему говорят. Я говорю правду, но иногда люди не хотят ее слушать. Они хотят слышать о себе только хорошее, но в жизни так не бывает. Я думаю, что ему надо прислушиваться и сделать выводы. Если он сделает это, Бразилию будет трудно остановить", – цитирует Рафаэля ESPN.

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