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"Неймар – это не лидер": экс-игрок сборной Бразилии назвал слабые стороны звезды ПСЖ

12:03 50 Читати українською
"Неймар – это не лидер": экс-игрок сборной Бразилии назвал слабые стороны звезды ПСЖ
Неймар / фото из соцсетей

Защитник Лиона Рафаэль убежден, что нападающий ПСЖ Неймар может приносить сборной Бразилии гораздо больше пользы.

"Сборной Бразилии Неймар нужен, это факт. Но ему нужно много улучшать в себе за пределами поля. Это важно для футболиста. Ему нужно стать лучше за пределами поля, чтобы выходить на игру и делать все возможное. Надеюсь, ему это удастся. И тогда у нас будет хороший шанс на победу на чемпионате мира.

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Неймар – это не лидер. Если он сосредоточен, сконцентрирован, то может быть лучшим игроком в мире. Футбол – это приоритет в жизни игрока. Вокруг Неймара же столько всего... Он может думать, что ему не нужно делать какие-то вещи, чтобы хорошо играть. А на самом деле нужно.

Я играл с ним и знаю, что он не очень прислушивается к тому, что ему говорят. Я говорю правду, но иногда люди не хотят ее слушать. Они хотят слышать о себе только хорошее, но в жизни так не бывает. Я думаю, что ему надо прислушиваться и сделать выводы. Если он сделает это, Бразилию будет трудно остановить", – цитирует Рафаэля ESPN.

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Бразилия Бразилия Лион Лион ПСЖ ПСЖ Франция Рафаэль Рафаэль Неймар Неймар
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