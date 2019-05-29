Неймар – именно тот игрок, который поможет Барселоне вернуть кубок Лиги чемпионов, – Ривалдо

Бывший игрок каталонцев Ривалдо считает, что команда сможет восстановить былое величие только с Неймаром.

Экс-форвард сборной Бразилии порекомендовал Барселоне сделать все возможное для поверненння звездного соотечественника.

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"На мой скромный взгляд, Неймар - это игрок, которого не хватает Барселоне, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов. У него есть характер и много талантов, чтобы вернуть себе расположение фанатов Барсы и стать лучшим в мире", – цитирует Ривалдо Sport.es.

Этот год выдался крайне неудачным для Неймара. Его ПСЖ выиграл лишь чемпионат Франции, а бразилец пропустил значительную часть сезона из-за травмы.

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