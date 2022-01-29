Пресс-конференция перед матчем 1/4 финала Кубка африканских наций между Тунисом и Буркина-Фасо стала очередным курьезом на этом турнире.

На пресс-конференции главного тренера и игрока Туниса произошел забавный и довольно странный инцидент: в зал ворвался неизвестный, подошел к технической зоне, взял микрофон и другие средства связи, после чего скрылся.

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Как сообщает middleeast.in-24.com со ссылкой на тунисских журналистов, это был владелец оборудования. Оказалось, что оргкомитет турнира арендовал средства, но не заплатил за их использование. Компания, предоставлявшая услуги, решила таким образом возместить отсутствие оплаты.

Отмечается, что пресс-конференция в итоге прошла, однако без необходимой аппаратуры. Матч между Тунисом и Буркина-Фасо состоится уже сегодня, 29 января, в 21:00.

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