22-летний нападающий Львова выходил на поле во всех матчах УПЛ сезона 2020/21, сообщает FanDay.

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Ныч стал единственным футболистом в этой игровой кампании, которому покорилось такое достижение. Назарий провел 26 поединков, в которых отличился 4-мя забитыми мячами. В среднем форвард проводил на поле около 68 минут.

Самыми близкими к бомбардиру Львова по этому показателю были Сергей Политыло из Олимпика и Томаш Кендзёра из Динамо. Оба появлялись на поле по 25 раз.

А вот среди вратарей больше всего игр провел Дмитрий Ризнык. Голкипер Ворсклы принял участие в 24-х встречах, 7 из которых отстоял на ноль.

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