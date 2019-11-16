Неистовство "сов" и Pukkiparty – сборная Финляндии и фанаты безумно отпраздновали выход на Евро-2020

Сборная Финляндии благодаря победе над командой Лихтенштейна (3:0) завоевала путевку на чемпионат Европы. Настоящий триумф финского футбола вылился в бурное празднование на трибунах и в раздевалке.

Видео празднования игроков опубликовал официальный твиттер сборной Финляндии.

Исторический рекорд Пукки в видеообзоре матча Финляндия – Лихтенштейн – 3:0

В одном из роликов финны обильно обливаются шампанским в домашней раздевалке. В следующем – особенно поприветствовали тренера национальной команды Маркку Канерву, облив его водой в душевой.

Неистовствовали и болельщики Суоми. Сразу после финального свистка они все вместе выбежали на поле. Безуспешно и лениво их успокоить пытались стюарды.

Отметим, что Евро-2020 станет первым крупным форумом, в котором финская сборная примет участие.