toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СЕРБИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020 УКРАИНА U-21 - ДАНИЯ U-21

Неистовство "сов" и Pukkiparty – сборная Финляндии и фанаты безумно отпраздновали выход на Евро-2020

12:33 22 Читати українською
Неистовство "сов" и Pukkiparty – сборная Финляндии и фанаты безумно отпраздновали выход на Евро-2020
Радость финнов / AFP

Сборная Финляндии благодаря победе над командой Лихтенштейна (3:0) завоевала путевку на чемпионат Европы. Настоящий триумф финского футбола вылился в бурное празднование на трибунах и в раздевалке.

 

Видео празднования игроков опубликовал официальный твиттер сборной Финляндии.

Исторический рекорд Пукки в видеообзоре матча Финляндия – Лихтенштейн – 3:0

В одном из роликов финны обильно обливаются шампанским в домашней раздевалке. В следующем – особенно поприветствовали тренера национальной команды Маркку Канерву, облив его водой в душевой.

Неистовствовали и болельщики Суоми. Сразу после финального свистка они все вместе выбежали на поле. Безуспешно и лениво их успокоить пытались стюарды.

Отметим, что Евро-2020 станет первым крупным форумом, в котором финская сборная примет участие.

Испания поиздевалась над Мальтой, Италия с историческим рекордом завершила отбор, а Финляндия вышла на Евро-2020

blog_ava
"Сам закрой рот!" – Тите поставил на место зарвавшегося Месси
11:02
289
Теги
Теему Пуккі Теему Пуккі Финляндия Финляндия Видеоновости Евро-2020 Маркку Канерва Маркку Канерва Финляндия - Лихтенштейн
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
50
мин
Северная Ирландия
21:45
Нидерланды
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук