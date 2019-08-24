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Негредо отличился шедевральным голом в матче чемпионата ОАЭ

09:29 22 Читати українською
Негредо отличился шедевральным голом в матче чемпионата ОАЭ
Альваро Негредо / Marca

Нападающий Аль-Насра Альваро Негредо забил роскошный гол в матче против Аль-Иттихада.

Альваро Негредо отличился невероятным голом за Аль-Наср в матче Кубка арабского залива в ворота Аль-Иттихада.

Негредо официально стал игроком Аль-Насра

Получив мяч спиной к воротам, испанец обыграл защитника и внешней стороной стопы попал в дальнюю девятку.

Напомним, ранее Негредо, в активе которого 21 матч и 10 голов за сборную Испании, выступал за Севилью, Валенсию, Манчестер Сити, Мидлсбро и Бешикташ. В Аль-Наср нападающий перешел осенью 2018 года.

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