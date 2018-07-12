Нефтяник-Укрнефть официально потерял профессиональный статус

Ахтырский Нефтяник-Укрнефть не будет выступать во Второй лиге в следующем сезоне.

Нефтяник-Укрнефть не подал заявку футболистов и тренерского штаба на сезон 2018/19, чем не подтвердил участие команды во Второй лиге и был исключен из состава ПФЛ, сообщает официальный сайт организации.

ПФЛ утвердила даты стартового тура Первой лиги

Ранее сообщалось, что клуб из Ахтырки планирует играть в Первой лиге вместо Полтавы, однако руководство клуба не предоставило финансовых гарантий.

В прошлом сезоне Нефтяник занял 15 место в Первой лиге.

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