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Нефтяник-Укрнефть официально потерял профессиональный статус

17:35 51 Читати українською
Нефтяник-Укрнефть официально потерял профессиональный статус
Нефтяник-Укрнефть / Фото с сайта клуба

Ахтырский Нефтяник-Укрнефть не будет выступать во Второй лиге в следующем сезоне.

Нефтяник-Укрнефть не подал заявку футболистов и тренерского штаба на сезон 2018/19, чем не подтвердил участие команды во Второй лиге и был исключен из состава ПФЛ, сообщает официальный сайт организации.

ПФЛ утвердила даты стартового тура Первой лиги

Ранее сообщалось, что клуб из Ахтырки планирует играть в Первой лиге вместо Полтавы, однако руководство клуба не предоставило финансовых гарантий.

В прошлом сезоне Нефтяник занял 15 место в Первой лиге.

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Теги
Первая лига Вторая лига Нефтяник-Укрнефть Нефтяник-Укрнефть
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